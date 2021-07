Camminata, raviolata e partita: domenica ricca in quel di Denice

DENICE - Domenica 11 Denice renderà omaggio alla Madonna delle Grazie. Alle 7 saranno aperte le iscrizioni per la camminata ‘Respiro del vento’, due percorsi (9 e 13 km) sulle colline del circondario. Dalle 12.30 tutti in tavola con la "Raviolata no-stop" e alla sera, occhi sul maxi-schermo per Italia–Inghilterra.