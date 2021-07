Premio Poesia "Città di Acqui": i vincitori delle Primarie e Medie

ACQUI TERME - Le giurie del Premio di Poesia "Città di Acqui Terme" hanno sciolto le riserve sulle opere vincitrici e menzionate dell'edizione 2021 per le posizioni a tema libero delle sezioni A e B (scuole primaria e secondaria inferiore).

«I giovani autori hanno dato prova di grande sensibilità e di attenzione per la poesia, anche al tempo della pandemia – hanno spiegato - È grande nei più giovani la voglia di esprimersi, di evadere, di riacquistare una libertà perdita, così come si legge nei loro testi. Fra le numerosissime opere pervenute alcune si sono distinte per profondità di contenuti e cura della forma, riportiamo di seguito in ordine alfabetico i nomi dei vincitori e dei menzionati». La graduatoria finale sarà resa nota solo durante la premiazione.

Sezione A – primaria: "Libertà" di Nicolas Meloni (Sedilo, OR), "Il sole" di Aurora Marchelli (Ovada,), "Il futuro" di Bianca Marchisio (Acqui Terme). Menzioni a "Il gatto Antonio" di Simone Abbate (Acqui Terme), "Il mio angelo" di Samuele Pisano (Sedilo, OR).

Sezione B – secondaria inferiore: "La mia camera" di Bianca Angeloni, (Alfonsine, RA), "A me piace leggere" di Daria De Raffaele (Roma) "Ode alla mela" di Marco Puxeddu (Rovigo). Menzioni: "Non sono un poeta" di Lorenzo Briguglio (Roma), "Siamo noi" di Emma dall'Agnol (Cadorago, CM).