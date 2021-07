Mezzo pesante precipita dal ponte e piomba nell'Orba: morto il conducente

PREDOSA - AGGIORNAMENTO ORE 16.15 Sono ancora in corso le operazioni di rimozione della betoniera precipitata stamane dal ponte lungo la Provinciale 179 in località iride nei pressi di Predosa.

Nell'incidente ha perso la vita il conducente del mezzo pesante, Giuseppe Cerminara, di 44 anni, residente a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. La betoniera, di proprietà della ditta Trasport Srl di Mornico al Serio, in provincia di Bergamo, al momento dell'incidente stradale non aveva carico di cemento.

Mentre una ditta specializzata sul posto con un grossa gru, sta tentando di recuperare il mezzo pesante precipitato nella boscaglia adiacente l'alveo del torrente Orba, i Carabinieri della stazione di Capriata d'Orba hanno avviato l'indagine per stabilire la causa dell'incidente. Al momento le ipotesi plausibili sono quelle del malore o di una distrazione del conducente.

La salma di Giuseppe Cerminara è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, consegnata a un'agenzia di onoranze funebri e ricomposta nell'obitorio del cimitero di Novi Ligure a disposizione dell'autorità giudiziaria.

ORE 13 - Era già deceduto all'arrivo dell'elisoccorso del 118 il conducente di un mezzo pesante finito fuori strada e piombato giù dal ponte nel torrente Orba questa mattina intorno alle 9 a Predosa. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno cercando di determinare la dinamica dell'accaduto.