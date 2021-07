Dal 5 al 18 luglio "Scultura Sublime" agli Archi romani

ACQUI TERME - Tutto pronto per "Scultura Sublime" il progetto collettivo promosso dalla città bollente di concerto con i comuni di Alba, Ovada, Casale Monferrato. Dal 5 luglio al 18 luglio il pubblico acquese avrà l’occasione di osservare gli artisti all’opera, per assistere dal vivo alla creazione di una scultura monumentale, dai primi abbozzi ai ritocchi finali.

«I nostri territori si uniscono in un progetto di ampio respiro, nato in un clima unico di collaborazione istituzionale – spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini –. È un progetto ambizioso che richiede una stretta sinergia e un profondo spirito di collaborazione tra tutti i partecipanti. Questo ci consentirà di ragionare sullo sviluppo territoriale con una proposta culturale di valenza sovraccomunale. Vogliamo dimostrare la volontà di promuoverci in una logica di territorio e non più di località. Questa è una rivoluzione copernicana che supera i campanilismi per immaginare uno spazio nuovo, dinamico e ampio: una destinazione da poter vivere come esperienza, nel quale un visitatore può trovare un’offerta variegata di iniziative, oltre a territori con eccellenze uniche da poter scoprire».

Dopo Acqui Terme con sculture in pietra, ci sarà Casale, dal 10 al 24 luglio, anche li in pietra, Alba, dal 24 al 27 luglio, con materiali di recupero, Ovada, dal 21 al 28 agosto, in legno.

L’evento, organizzato con la collaborazione dell'associazione Internazionale Eventi si Scultura Monumentale, ospiterà tre artisti di fama internazionale nella suggestiva area degli Archi romani dove il pubblico potrà assistere alla creazione e al work in progress di tre opere scultoree destinate alla città: Masa Paunovic, Jorg Van Daele, Wimar Van Ommen.