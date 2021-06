Torna "Acqui in Palcoscenico": 14 spettacoli dall'8 al 31 luglio

ACQUI TERME - Fervono i preparativi per la 38esima edizione di Acqui in Palcoscenico la kermesse di danza organizzata all'ombra della bollente dall'etoile Loredana Furno. «Il Festival ha avuto da sempre un'impronta innovativa che, negli anni, ha progressivamente accostato alla programmazione tradizionale legata al classico, quella più innovativa della danza contemporanea – spiega - Oggi il Cartellone di “BEinSIDE” è allineato alle più attuali tendenze dello spettacolo dal vivo in Italia nel campo della danza, senza escludere le performance interdisciplinari, che testimoniano la contaminazione tra i vari generi».

L’edizione del 2021 presenta compagnie di punta del panorama della danza contemporanea: Twain - Centro Produzione Danza, Compagnia C&C| Carlo Massari, Gruppo E-motion, Borderline Danza, ASMED/ Balletto di Sardegna, Padova Danza Project, Compagnia Naturalis Labor, Compagnia Francesca Selva/Consorzio Coreografi Danza d'Autore CON.COR.D.A, Compagnia Espace Production C.S.D| Ambra Gatto Bergamasco , Balletto Teatro di Torino, compagnia spagnola La Piel.

Il Cartellone del Festival ospiterà 12 diverse formazioni professionali con 14 spettacoli e una serata dedicata alla creatività giovanile: “Vivere di Danza” che ospita solisti e gruppi emergenti giunti ad Acqui per aggiornarsi e perfezionarsi durante lo Stage Internazionale di Danza che completa e arricchisce la manifestazione.

Il Festival si svolgerà ad Acqui Terme dall'8 al 31 luglio, coinvolgendo più location venendo così a creare un festival diffuso, nei più significativi luoghi della città, dal Centro Congressi agli Archi romani, al Chiostro del Duomo.