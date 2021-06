Sabato a Villa Ottolenghi le premiazioni di "Acqui Ambiente"

ACQUI TERME - Si terrà sabato 3 luglio alle 17.30 la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Acqui Ambiente che si svolgerà in maniera contingentata nella prestigiosa cornice di Villa Ottolenghi-Wedekind ad Acqui Terme.

Come noto, a condurre la cerimonia di consegna del premio sarà la nota conduttrice televisiva, blogger e ambientalista italiana, Tessa Gelisio.

Istituito nel 1997, obiettivo del Premio Acqui Ambiente è promuovere la sensibilizzazione delle persone sulle tematiche ecologiche e sulla salvaguardia ambientale. Nel corso della cerimonia saranno conferiti tre riconoscimenti: il Premio Testimone dell’Ambiente per personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e delle scienze che si sono distinte per la tutela dell’ambiente; il Premio Ken Saro Wiwa, conferito a una personalità o a un progetto di riqualificazione e promozione ambientale; il Premio Acqui Ambiente, rivolto ad autori italiani o stranieri su argomenti scientifico-divulgativi relativi all’ambiente e alla sua tutela.

Il Premio Acqui Ambiente, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla CTE Spa, è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Ministero della Cultura e dalla Provincia di Alessandria. Location di eccezione Villa Ottolenghi-Wedekind, messa a disposizione del Premio.