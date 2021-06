Il "Patto d'amicizia" dei Lions Acqui e Colline Acquesi

ACQUI TERME - E’ stato sottoscritto nella serata di venerdì 25 a Coccaglio in provincia di Brescia, il Patto di Amicizia fra il Lions Club Acqui e Colline Acquesi ed il Lions Club Chiari ‘le Quadre’. «L’unione fra i due sodalizi mira ad unire le forze al fine di aumentare l’impegnò verso le rispettive comunità, uniti dai valori di amicizia e collaborazione che da sempre contraddistinguono il Lions Club» ha affermato il presidente dei munifici leoni nostrani Matteo Pastorino che ha siglato il documento insieme all’omologo Giuseppe Bonfiglio sotto l’egida dei governatori Senia Seno e Federico Cipolla. Grande la partecipazione degli iscritti, come sempre, in un contesto di benefica convivialità.