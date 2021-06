Anagrafe: ora dal Comune certificati anche in digitale

ACQUI TERME - Un’opportunità in più per i cittadini: da oggi potranno accedere agli uffici del Comune di Acqui Terme comodamente da casa, online. «È stato attivato il servizio di rilascio online dei certificati anagrafici, un progetto nuovo e in continua fase di implementazione, che verrà integrato e ottimizzato nel tempo per essere sempre più fruibile, completo e vicino alla cittadinanza –spiegano da Palazzo Levi - La novità proietta il Comune verso un'organizzazione sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini».

Si potrà quindi richiedere certificati direttamente dal proprio computer, sul sito del Comune, dotandosi solamente del codice fiscale del soggetto richiedente, stampandoli comodamente da casa, evitando inutili code e attese allo sportello.

«Il Comune di Acqui Terme recupera il gap informatico che presentava fino al 2019 un pesante ritardo nella digitalizzazione dei processi, i quali venivano per la maggior parte dei casi gestiti tramite la carta, qualche volta anche utilizzando la macchina da scrivere – continuano - Ora fortunatamente la situazione è decisamente migliorata. Gli atti principali (delibere e determine) vengono predisposti e approvati solo digitalmente, cosa che consente anche l’archiviazione e la conservazione con le stesse modalità. Ma a cambiare è anche l’approccio verso il cittadino».

Pagamenti anche più facili grazie all’implementazione della piattaforma pagoPa, che (per legge) rappresenta il canale utile a pagare le spese dovute al Comune. A breve anche per i tributi.

«Siamo finalmente al passo con i tempi e continua il nostro processo di innovazione ‒ dichiara il sindaco, Lorenzo Lucchini ‒ Oggi il nuovo portale per le certificazioni anagrafiche permetterà ai cittadini di ottenere in tempo reale tramite Spid una serie di certificati e documenti, velocizzando la procedura per i cittadini e per gli uffici. Siamo intenzionati a proseguire su questa strada anche nei prossimi anni. In particolare, ci siamo dotati di un software che ci consentirà di monitorare con maggiore attenzione tutto il patrimonio comunale. Credo che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia un percorso lungo ma necessario, che l’emergenza Covid ha reso ancora più urgente. Si tratta di una piccola e importante rivoluzione che si iscrive nella volontà di questa amministrazione di semplificare la vita dei cittadini».