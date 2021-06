Inaugurata la pista di elisoccorso: ieri il primo atterraggio

MONTECHIARO D'ACQUI - Ieri sera tante persone hanno raggiunto i Laghetti della parte Piana di Montechiaro d’Acqui. Occhi puntati verso il cielo; alle ore 23 circa un rumore in lontananza e delle luci in avvicinamento ben distinguibili nel cielo terso. Pochi istanti dopo, il primo atterraggio notturno (e collaudo) della pista per l’elisoccorso 118. Applausi scroscianti dei montechiaresi, delle associazioni di pubblica assistenza intervenute e grande soddisfazione per l’amministrazione comunale del sindaco Matteo Monti.