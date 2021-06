Prima teca Dae alla Farmacia Baccino, "e presto una in piazza Italia"

ACQUI TERME - Cominciata nel 2019, la collaborazione tra il Comune di Acqui Terme e l'associazione 'no profit' FormiInLife sta portando in città i primi segni tangibili di un progetto che coinvolge anche i Lions Club Acqui e Colline Acquesi e che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini. Sono oltre 40 i defibrillatori semi automatici Dae pubblici e privati presenti ad Acqui censiti dal Comune. Ad inaugurare l'installazione di defibrillatori è la prima teca esterna installata alla Farmacia Baccino.

"Acqui è un po' la mamma del progetto "Area cardio protetta". Abbiamo lavorato molto intensamente e oggi iniziamo a vedere i primi frutti. La Farmacia Baccino ha acquistato una teca per esterni e un defibrillatore, ma ce ne saranno altre nei prossimi mesi", ha dichiarato Marco Pappalardo, presidente di FormInLife. Un'altra teca sarà presto installata in piazza Italia, «e ci auguriamo che altri generosi acquesi pensino a questo tipo di iniziativa" ha sottolineato il sindaco Lorenzo Lucchini. "A breve un defibrillatore interno sarà installato alla scuola Fanciulli. Stiamo poi realizzando delle mappe per segnalare tutti i defibrillatori presenti in città e inoltre saranno apposte delle targhette verdi con la scritta "Dae" nei luoghi in cui sarà presente uno di questi apparecchi".

"La consapevolezza delle persone può fare la differenza. Abbiamo riscontrato grande sensibilità da parte degli Acquesi. Quanto è stato fatto qui si può fare in tanti altri posti, con poco si può fare molto" ha aggiunto Pappalardo.

"Voglio ringraziare, oltre al Lions Club Colline Acquesi anche i Lions Host e il Rotary, senza dimenticare i privati che hanno voluto sponsorizzare l'acquisto dei Dae che hanno contribuito alla diffusione di tutte le informazioni necessarie. Tra poche settimane - ha concluso Lucchini - inaugureremo la seconda teca in Piazza Italia con una piccola cerimonia per informare tutti gli acquesi sui dettagli di questa importante iniziativa".