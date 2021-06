Lucchini: "Ospedale: ora attività convenzionali al centro del lavoro"

ACQUI TERME - Dati alla mano, la situazione epidemica ad Acqui Terme è ampiamente sotto controllo e in ospedale le attività convenzionali sono sempre più al centro del lavoro dei sanitari, al fine di smaltire le lunghe liste di attesa che si sono generate nei mesi più difficili della seconda ondata di Covid. La conferma arriva dallo stesso sindaco Lorenzo Lucchini, che non lesina però un ulteriore invito alla cautela e al rispetto delle disposizioni socio-sanitarie: «In altre zone d'Europa si stanno diffondendo nuove varianti che generano inevitabilmente una certa preoccupazione, quindi è necessario continuare a mantenere le cautele del caso. Questo anche per dare la possibilità ai nostri esercenti di continuare a lavorare. Abbiamo riaperto i dehors nelle modalità richieste, e abbiamo ampliato gli spazi per la ristorazione. Stiamo già avendo un buon riscontro per quanto riguarda la presenza di persone in città».

Secondo i dati forniti dall'Unità di crisi regionale, in tutto l'Acquese sono ormai meno di una ventina le positività accertate. Al "Galliano" una persona è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva. A livello provinciale, i ricoveri che riguardano pazienti Covid-positivi nelle strutture ospedaliere degli altri centri zona sono in totale una quindicina.