Riaperta la piscina del Golf Club: area in gestione fino al 31 dicembre

ACQUI TERME - La piscina monumentale rimarrà chiusa ma da sabato scorso, oltre all'impianto del centro sportivo Mombarone già aperto da diverse settimane, a disposizione degli acquesi c'è anche la piscina del Golf Club al parco Eroi della Sanità. L'intera area un tempo casa degli appassionati golfisti della zona è stata presa in gestione fino al 31 dicembre dalla coppia di imprenditori Antonello Paderi e Alessandro Bonelli, gli stessi che avevano presentato una proposta alla famiglia per le gestione delle vasche dei Bagni, poi rimasta inascoltata. Paderi è a capo della società A.ste.ma, attraverso la quale gestisce già diverse piscine della provincia. Bonelli, invece, è un imprenditore vitivinicolo.

Trovati i nuovi (temporanei) gestori il Comune si è quindi assicurato la cura e la manutenzione della struttura almeno fino alla fine dell'anno. Al momento, sono ancora in fase di ultimazione diversi interventi, tra cui lo sfalcio dell'erba nel resto del parco per consentire il libero accesso ai cittadini.

Nella rigenerata piscina al momento sono a disposizione dei bagnanti una sessantina di lettini e circa 30 ombrelloni: 7 euro il costo del biglietto intero nei giorni feriali, 8 nei festivi (6 euro e 7 euro, invece, i ridotti). Tra le 12.30 e le 15 si potrà accedere al costo di 4 euro. È possibile sottoscrivere anche abbonamento stagionale con o senza lettino e il pagamento anticipato di 15 ingressi.