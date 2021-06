Lucchini: '"La sponsorizzazione delle Beghin è legittima"

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi la città bollente ha ospitato le ‘Acquilimpiadi’, la festa dello sport aperto alla disabilità. Tante attività, anche culturali e di intrattenimento, riservate agli atleti e alla comunità locale che ha apprezzato questo momento corale di integrazione.

A termine della manifestazione si è levata dalla sezione acquese del Partito Democratico una polemica sulla sponsorizzazione del Parlamento Europeo apparsa sulle magliette dei partecipanti abbinata al nome della deputata Tiziana Beghin: «Mancanza di buon gusto, opportunità, rispetto delle Istituzioni e autocoscienza perché siamo sicuri che se un’operazione simile fosse stata effettuata da altre parti politiche si sarebbe gridato allo scandalo».

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Lorenzo Lucchini: «Come spiegato dallo stesso Pd, il Parlamento Europeo mette a disposizione per gli europarlamentari dei fondi che possono essere destinati a sostegno di attività sociali. Le istituzioni europee richiedono obbligatoriamente di specificare che il materiale è stato acquistato con questi fondi e di indicare il nome del parlamentare che ha mediato per l’acquisto al fine di evitare che i gadget pagati con una linea di bilancio del Parlamento Europeo possano essere oggetto di utilizzo o di commercio illecito. Si tratta, quindi, di un’operazione legittima e nel rispetto dei regolamenti».

Investimento anche per la sicurezza. «Grazie al finanziamento è stato possibile acquistare il kit delle AcquiLimpiadi composto da mascherine FFP2, cappellini e magliette per un costo di 12mila euro – conclude - Risorse fondamentali che hanno permesso la realizzazione di questa importante manifestazione. Se qualche Parlamentare europeo del PD volesse mediare per ottenere ulteriori fondi per questa manifestazione (come già fa per altre), saremmo più che grati di avere aggiuntive risorse per questo prezioso evento di inclusione sociale della nostra città».