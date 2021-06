Spigno: il Quartetto ‘Encanto’ si esibisce con gli studenti

SPIGNO MONFERRATO - Domenica 13 alle 21, a Spigno Monferrato in piazza Garibaldi si terrà un concerto speciale del Quartetto ‘Encanto’. Accanto a Virginia Fracassi, Tiziana Cali, Marco Valenti e Claudio Pavesi si esibiranno i ragazzi della classe prima dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato: Marta Alessandri, Veronica Attalla, Emma Costa, Viola Garbarino, William Gheltrito, Federico Griselli, Gaia e Greta Piovano, Pietro Poggio, Marta Verteranmo, Carlotta Viazzo e Anthony Xhetani. Per il pubblico spignese un programma molto suggestivo: da Mozart a Morricone, da Offenbach a Piazzolla passando per le colonne sonore dei film più famosi, ‘Il Padrino’ di Nino Rota, ‘Ghost’ di Zaret e North, ‘La vita è bella’ di Nicola Piovani per citarne alcuni. Imperdibile.