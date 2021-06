Spigno M.to: scontro tra due tir sulla Sp30

SPIGNO MONFERRATO - E’ successo poco prima di mezzogiorno. Sulla Sp30, proprio al confine tra Spigno Monferrato e Merana, due Tir si sono scontrati uscendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Acqui Terme, l’ambulanza del 118 e i Carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio dei tecnici, ma da una prima ricostruzione pare che l’autoarticolato della ditta di trasporti di materiale di cava ‘Sassari’, per cause ancora da appurare, non è riuscito ad arrestare la corsa finendo contro il mezzo pesante della cooperativa ‘Paratori’ di Genova che lo precedeva ad una velocità ridotta. Dopo l’impatto il secondo veicolo è finito con la motrice nella cunetta del campo adiacente la strada. Per i conducenti, comprensibilmente scossi dall’accaduto, solo ferite lievi. Il personale dei pompieri acquesi è ancora impegnato ad effettuare rilievi e a rimuovere i mezzi ingombranti che impegnano la carreggiata.