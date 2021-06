Musica per i dehors: prende il via l’estate di Confcommercio

ACQUI TERME - "Musica e buona tavola" è la ricetta della ripartenza estiva pensata da Confcommercio Acqui Terme, concerti e intrattenimento dal vivo organizzati nelle piazze e vie del reticolato urbano.

«Il progetto nasce per creare una piacevole diffusione sonora in accompagnamento agli aperitivi e le cene con posti limitati e prenotazione obbligatoria in linea con le normative anti-contagio – spiega il presidente Sabrina Cerutti - Grazie all’impegno dei locali aderenti e delle aziende del territorio, venerdì scorso è stata inaugurata la prima serata con musica dal vivo in Piazza Bollente e domenica 20 giugno ci sarà il primo concerto organizzato in Corso Bagni».

Gli appuntamenti musicali, patrocinati dal Comune di Acqui, proseguiranno fino a settembre sfruttando i nuovi spazi creati dal ‘Progetto dehors’ promosso proprio dall’associazione di categoria e recepito da Palazzo Levi. Abbinati alla selezione musicale, le unicità della città bollente: incantevoli scorti e leccornie enogastronomiche.