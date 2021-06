Acquese: scendono a una trentina in tutto le positività

ACQUI TERME - Sempre più positiva la situazione nell'Acquese sul fronte Covid. Sono scesi a circa una trentina in totale i casi di positività accertati nei comuni del territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i paesi sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

In base ai dati forniti dall'Asl all'ospedale Galliano sono tre i degenti positivi al test, due di questi ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Ad Acqui Terme, secondo i numeri riportati dall'Unità di crisi, sono circa 20 i residenti contagiati e in isolamento domiciliare. Oltre al centro-zona, si registrano casi solo in altri sei comuni: 3 a Cassine, un solo caso a Cartosio, Gamalero, Ponti, Spigno Monferrato e Visone.