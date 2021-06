Mountain bike: domenica 6 il "Gran Premio di Cavatore"

CAVATORE - Evento imperdibile per gli amanti della mountain-bike iscritti ai circuiti ACSI, FCI, EPS ma anche non tesserati purché muniti del certificato di visita medica. Domenica 6 giugno, ritrovo alle 14.30 in piazza Giacomo Gianoglio, prenderà il via il Gran Premio di Cavatore, un evento organizzato dal Gruppo Sportivo 'Ricci' di Acqui Terme. Per gli amanti delle due ruote un circuito impegnativo nella natura cavatorese di oltre 6 km (dislivello 216 mt) da ripetere diverse volte a seconda della categoria di appartenenza. Spazio anche alle e-bike. Iscrizioni entro sabato 5 giugno alle 15. Info:. 349. 7580946.