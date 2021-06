Gli interventi del 2021: lavori alla Ciocca, al parco giochi e sulla Collinara

CASSINE - Lo scorso 30 aprile il Consiglio comunale di Cassine ha approvato le modifiche al Dup 2021-2023 a seguito delle previsioni di spesa relative a diversi interventi di riqualificazione sul territorio comunale. Tra le aree interessate il piazzale della Ciocca, attiguo alla chiesa di San Francesco, dove il Comune interverrà con l'installazione di una barriera di sicurezza e il ripristino dell'impianto d'illuminazione ormai obsoleto, per un costo totale di circa 45mila euro.

Altri 30mila euro saranno destinati alla riqualificazione del parco giochi, dove saranno modificati degli spazi per renderli più ampi e consentire così ai bambini di utilizzare le strutture installate in tutta sicurezza nel rispetto delle disposizioni socio-sanitarie.

Tra gli interventi più urgenti la riparazione del tetto della chiesa di San Francesco: per risolvere un problema di infiltrazioni l'amministrazione ha previsto una spesa di 10mila euro.

Tra le spese programmate nel 2020 (ma che saranno impiegate quest'anno) la progettazione dei lavori di messa in sicurezza di strada Collinara, per i quali sono stati stanziati 15 mila euro.