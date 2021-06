"Acqui in palcoscenico": dal 5 luglio lo stage internazionale

ACQUI TERME - Anche quest’anno la città bollente ospiterà lo “Stage Internazionale di Danza” abbinato alla 38esima edizione del festival "Acqui in Palcoscenico".

Da lunedì 5 a domenica 18 luglio i ragazzi ospiti, provenienti da tutta Italia, vivranno due settimane di vacanza studio istruttive e divertenti nei grandi spazi del PalaCongressi.

Come ogni anno lo stage avrà insegnanti di fama internazionale: Alberto Morinl (Balletto dell’Opera Nazionale Finlandese), Jose’ Reches (Docente e coreografo presso il Conservatorio Real Mariemma di Madrid), Roberto Zamorano Vasquez (Maître: Ballet de Cali, Colombia/Teatro alla Scala /Ater Balletto), Tiziana Spada (Balletto Teatro di Torino) e la stessa Loredana Furno, etòile internazionale e Direttrice artistica della manifestazione.

Le lezioni di ‘Classico’ e di ‘Repertorio’(Studio delle variazioni) si svolgeranno la mattina, mentre le lezioni di ‘Contemporaneo' saranno al pomeriggio. Sarà possibile portare i propri ‘assoli' sul grande palcoscenico del Palazzo dei Congressi l’11 luglio, quando andrà in scena la serata 'Vivere di Danza'. Alla kermesse potranno prendere parte anche gli stagisti come solisti o presentando le migliori coreografie della loro Scuola. Come da tradizione per i ragazzi dello stage è previsto ingresso gratuito a tutti gli spettacoli del Festival».