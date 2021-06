5xmille: così gli enti dell'Acquese nel 2019. Kades stacca tutti

ACQUI TERME - Tramite la trasmissione dei principi evangelici sin dagli anni '70 il Centro Kades di Melazzo accoglie persone affette da dipendenze di vario genere (eroina, cocaina, alcol, psicofarmaci, gioco d'azzardo patologico, ecc.), dando loro l'opportunità di intraprendere percorsi di recupero. Una missione sostenuta da centinaia di famiglie anche attraverso i contributi del 5xmille: in base ai dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, infatti, nel 2019 (anno di imposta 2018) il Centro Kades è stato di gran lunga l'ente di volontariato dell'Acquese che ha ricevuto il più alto numero di donazioni: ben 109mila euro, per un equivalente di oltre 5.300 firme. Cifra nettamente superiore rispetto agli 11mila e 300 euro (per 191 firme) raccolti da NeedYou Onlus, secondo ente del territorio in ordine di classifica la cui "mission" è aiutare i bambini bisognosi delle comunità della Fondazione "Don Orione" nel Terzo Mondo. Tra le realtà del territorio acquese al terzo posto si attesta l'Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e relazionali Anffas, con 5.718 euro euro per un totale di 135 donazioni. L'associazione Pole Pole di Sezzadio, che da circa 20 anni realizza scuole e progetti di vario tipo nei villaggi più poveri della Tanzania, con i 4mila e 200 euro raccolti nel 2019 si attesta al quarto posto tra le realtà locali.

Tra le organizzazioni di volontariato, il comitato della Croce Rossa di Cassine è quello che nel 2019 ha fatto registrare il maggior numero di versamenti: le 122 firme sulle dichiarazioni dei redditi hanno portato a beneficio del rossocrociati cassinesi quasi 3mila e 300 euro, più di tutte le altre pubbliche assistenze dell'Acquese: la Croce Bianca, infatti, si è fermata a 2.738 euro, la Misericordia a 2.628, mentre alla Croce Rossa di Acqui sono arrivati poco più di 2mila euro.

In ambito sportivo spicca (nettamente) l'associazione “Galatea”, che organizza corsi di yoga e tecniche di ayurveda: dalle 130 donazioni, infatti, il centro acquese ha raccolto quasi 3mila e 300 euro. Un contributo decisamente superiore rispetto a quello ricevuto dalla scuola di ginnastica artistica Blu Ritmica, sul secondo gradino del podio con poco più di 750 euro. Terzo lo storico gruppo ciclistico “Pedale Acquese” con 566 euro. Segue la Asd Pallavolo Acqui, che nel 2019 ha raccolto 467 euro.

Per quanto riguarda il sostegno alle attività delle amministrazioni locali, dopo il Comune di Acqui Terme, che con il 5xmille nel 2019 ha ricevuto dai suoi cittadini poco più di 3mila euro, è Rivalta Bormida a far registrare la cifra più cospicua: 931 euro ripartiti su 34 donazioni. Seguono Ricaldone (868 euro da 25 firme) e Cassine (820 distribuiti su 42 firme).

Di seguito la lista completa:



ENTI VOLONTARIATO ACQUI

4096 – NeedYou Onlus - Numero scelte: 191 Importo: 11.232

8573 - Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e relazionali Anffas (135) (5.718)

12532 – Aiutiamoci a vivere Onlus (152) (3.741)

13618 – Gruppo volontariato per la Tutela e Assistenza degli animali (112) ( 3.388)

14559 – CrescereInsieme Società Cooperativa Sociale Onlus (113) (3.110)

15288 – Centro di Ascolto di Acqui Onlus (73) (2.923)

16041 – Associazione di pubblica assistenza Croce Bianca (112) (2.738)

16516 – Confraternita di Misericordia di Acqui Terme (97) (2.628,94)

18429 – Associazione di promozione sociale "Esperia Onlus" (86) (2.233)

18792 – Stand By Me Acqui Onlus (94) (2.165)

19410 – Croce Rossa Comitato di Acqui Terme (84) (2.050)

26257 – Associazione culturale musicale "W. A. Mozart" (27) (1.147)

26742 – Mago di Oz Onlus (50) (1.100)

27867 – Associazione Avulss di Acqui Terme Odv (32) (991)

29602 – Avis Comunale di Acqui Terme "Dasma" (40) (846)

ENTI VOLONTARIATO NEI DINTORNI

250 – Centro Kades - Numero scelte: 5325 Importo totale: 109.006

11412 – Associazione Pole Pole (119) (4.187)

13981 – Croce Rossa Italiana Comitato locale di Cassine Onlus (122) (3.275)

17242 - Associazione Tartamondo Onlus (86) (2.468)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1031 – Galatea Associazione sportiva dilettantistica - Numero scelte: 130 Importo: 3.262

5088 – Blu Ritmica Acqui Terme (14) (753)

5937 – Associazione sportiva dilettantistica “Pedale Acquese” (18) (566)

6473 – Asd Pallavolo Acqui Terme (17) (467)

9719 – Asd Pallavolo “La Bollente” (1) (5)

ATTIVITA' SVOLTE DAI COMUNI

1171 – Acqui Terme - Numero scelte: 108 Importo: 3.112

3184 – Rivalta Bormida (34) (931)

3307 – Ricaldone (25) (868)

3413 – Cassine (42) (820)

3593 – Bistagno (34) (749)

4162 – Montaldo Bormida (33) (553)

4261 – Morsasco (20) (525)

4420 – Castelnuovo Bormida (13) (483)

4466 – Strevi (19) (468)

4699 – Grognardo (11) (408)

4717 – Morbello (5) (404)

5025 – Gamalero (12) (335)

5070 – Ponti (8) (327)

5091 – Alice Bel Colle (20) (323)

5124 – Ponzone (12) (317)

5248 – Visone (12) (297)

5285 – Sezzadio (16) (289)

5488 – Denice (8) (253)

5543 – Cartosio (13) (244)

5693 – Terzo (13) (220)

5779 – Castelletto d'Erro (7) (207)

5805 – Spigno Monferrato (9) (203)

6183 – Montechiaro (9) (153)

6263 – Pareto (8) (143)

6519 – Merana (3) (112)

6656 – Melazzo – (5) (96)

7007 – Cavatore – (8) (64)

7045 – Malvicino – (1) (60)