Via alle AcquiLimpiadi: l'eurodeputata Beghin all'ex Kaimano

ACQUI TERME - Oggi, mercoledì 2 giugno, celebrazione doppia ad Acqui Terme: oltre alle ricorrenze per la nascita della Repubblica Italiana, infatti, nella città termale si inaugurano le AcquiLimpiadi, manifestazione sportiva dedicata all'inclusione sociale. "La consistente partecipazione alla seconda edizione - commentano da Palazzo Levi - sta dimostrando quanto sia palpabile il desiderio di riprendere le sane competizioni sportive nella condivisione di momenti in cui la gara rappresenta l’impulso al rinnovamento e al superamento dei propri limiti".

Le attività sportive prenderanno il via domani, giovedì 3, per proseguire fino alla giornata di sabato 5. Parallelamente, sono in programma una serie di spettacoli, concerti ed esibizioni che si avvicenderanno durante tutte le giornate e che si concluderanno domenica 6 (tra gli appuntamenti di giornata, a partire dalle 10 l'esibizione di freestyle e motocross in piazza Italia). Un mix poliedrico di sport, arte e cultura che intende mettere in luce le diverse eccellenze di Acqui, un patrimonio di abilità esclusive unite dal fil rouge di AcquiLimpiadi.

L’edizione 2021 prende vita sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, grazie all’interessamento della madrina dell’evento, l’europarlamentare Tiziana Beghin, promotrice dell'incontro "L'Europa scende in campo", dedicato alla funzione sociale dello sport e ai fondi europei per le attività sportive, in programma all'Ex Kaimano questo pomeriggio dalle 16. Un appuntamento dedicato all’importanza dello sport per una comunità, con un focus sulle iniziative dell'Unione Europea. All’incontro sarà presente online il ministro del Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.

A questo link il programma completo della manifestazione