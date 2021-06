Estate alle porte: riaprono le piscine dell'Acquese (a parte una...)

ACQUI TERME - Se la piscina monumentale dei Bagni di Acqui rimarrà chiusa anche quest'anno, nell'Acquese ci sono per fortuna altri impianti che, con l'estate ormai alle porte, proprio in queste settimane hanno invece già riaperto i battenti.

"Le Piscine" di Cassine hanno dato il via ufficiale alla stagione sabato 22 maggio: l'impianto è aperto dalle 9 alle 19 ogni giorno della settimana. Sabato 29 ha invece accolto i primi bagnanti la piscina di Villa Scati a Melazzo, nell'estate 2020 meta ancor più frequentata dai cittadini acquesi rimasti orfani delle piscine dei Bagni. Nello stesso giorno ha aperto anche la piscina "open" di Mombarone, ormai solo impianto all'aperto disponibile ad Acqui Terme. Già attiva anche la piscina comunale di Cartosio.