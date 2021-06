Campagna vaccinale: oggi in Piemonte oltre 28mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, martedì 1 giugno, più di 28mila persone hanno ricevuto il siero.

Più nel dettaglio, sono 28.158 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 4.331 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 12.660 i cinquantenni, 4.517 i sessantenni, 2.069 i settantenni, 1.393 gli estremamente vulnerabili e 519 gli over80. Oltre 1.200 le dosi somministrate dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.560.098 dosi (di cui 892.884 come seconde), corrispondenti al 95,1% di 2.692.810 finora disponibili per il Piemonte.

Sono arrivate e sono in consegna in queste ore le 233.000 dosi di Pfizer previste per dopodomani. Si tratta della fornitura più cospicua di questo vaccino finora giunta in Piemonte.

ESTESA A TUTTE LE ETÀ LA POSSIBILITÀ DI VACCINARSI LAST MINUTE IL 4,5, 6 GIUGNO PRESSO L’OPEN HUB DEL VALENTINO

L’Unità di Crisi della Regione ha deciso di estendere a tutta la popolazione piemontese dai 18 anni in su le vaccinazioni “last minute” presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno. Il servizio è riservato a coloro che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno.

N.B. Da domani mattina alle ore 7 potranno prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it le persone con con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e dal 3 giugno alle ore 12 anche i giovani con più di 18 anni compiuti.

Le prenotazioni sono possibili fino alle ore 16 di giovedì 3 giugno o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo weekend del 4-6 giugno.

OPEN NIGHT REALE MUTUA PER I GIOVANI DAI 18 AI 28 ANNI

Sempre dalle ore 12 di giovedì 3 giugno sul portale www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni potranno prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili. Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica.



In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte.