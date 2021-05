Strada Lussito: lavori di ripristino per 290mila euro

ACQUI TERME - Sono stati approvati dalla Giunta comunale i progetti esecutivi di due distinti interventi per il ripristino della strada comunale di Lussito, una delle zona più colpite dal maltempo del 2019.

«Il primo intervento prevede opere finalizzate al ripristino della strada comunale di Lussito, immediatamente a sud della zona Bagni e un piccolo tratto posto più a monte – spiegano i tecnici - Il progetto ha lo scopo di consolidare in via definitiva la porzione di ammalorata mediante la realizzazione di un presidio di contenimento di sottoscarpa e il successivo ripristino della sezione stradale. I lavori avranno un costo complessivo di 170mila euro».

Il secondo intervento prevede opere finalizzate alla sistemazione e al ripristino del tratto della strada comunale di Lussito, nei pressi della Cascina Marseria e nel successivo tratto a monte. «Il progetto consiste nella realizzazione di due tratti di soletta di uno spessore di 30 centimetri su pali in cemento armato di diametro di 80 centimetri per consolidamento della sede stradale e di un’opera di sostegno. Inoltre è prevista l’installazione di un guard rail. I lavori avranno un costo complessivo di 120mila euro» nel dettaglio.

«Con l’approvazione di questi progetti esecutivi possiamo ora procedere all’affidamento degli interventi – spiega il vicesindaco Paolo Mighetti –, che avranno come obiettivo quello di migliorare le condizioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità nella strada comunale di Lussito, che ha subito importanti danni a causa dell’ondata di maltempo del 2019. Questi lavori si aggiungono a quelli già iniziati e conclusi negli anni scorsi per la mitigazione dei gravi danni che erano presenti in questa zona».