Per ora (ancora) no alle fiere: salta Flowers&Food

ACQUI TERME - A pochi giorni dal via, è arrivata la doccia fredda: anche l'edizione 2021 di Flowers & Food non si farà. L'annullamento della manifestazione in programma ad Acqui da venerdì 28 a domenica 30 è giunto a seguito della mancata autorizzazione da parte della Prefettura di Alessandria al regolare svolgimento dell'appuntamento floreale ed enogastronomico in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali relative alle attività fieristiche, che a causa dell'emergenza sanitaria restano sospese almeno fino alla metà di giugno.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, da parte delle associazioni degli ambulanti e dei fieristi è giunta all'amministrazione comunale anche una lettera di diffida in cui viene chiesto l'annullamento dell'evento. Il Comune, che negli ultimi giorni aveva lavorato per far sì che la manifestazione avesse luogo, ha comunicato la decisione delle autorità competenti con una lettera inviata alle associazioni di categoria. Per il secondo anno, quindi, Flowers & Food alza bandiera bianca: appuntamento al 2022?