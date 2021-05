Riapre il Cristallo: si (ri)comincia da Nomadland

ACQUI TERME - Finalmente cinema nella città bollente. Le sale del Cristallo da venerdì 28 sono pronte, secondo i paletti anti-contagio, ad ospitare gli spettatori proponendo ‘Nomadland’ del regista Chloe Zhao con Frances McDormand, pellicola vincitrice del Leone d'oro alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, del Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista e tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista.

Da martedì primo giugno invece ci sarà 'Rifkin's Festival' scritto e diretto da Woody Allen; dal 28 maggio al 2 giugno ‘Crudelia’ pellicola prodotta dalla Walt Disney diretta da Craig Gillespie con Emma Stone. Info: 0144.356735