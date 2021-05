Esercitazione anti sisma della Protezione Civile

La città bollente sabato scorso ha ospitato un’esercitazione della Colonna Mobile della Protezione civile. Set del finto terremoto: il complesso del duomo. Numerosi volontari del circondario, coadiuvati dalla Croce Rossa per quando concerne le disposizioni anti-Covid, hanno simulato uno scenario di intervento emergenziale ed il recupero di pezzi del patrimonio dei Beni Culturali.

Coordinati dal Nucleo Provinciale ANC una cinquantina di uomini sono stati chiamati in maniera simulata al recupero di opere d’arte contenute nella Cattedrale nostrana (onore non da poco, un salvifico intervento sulla Vergine del Monserrat, opera mirabile del pittore Bartolomé Bermejo); poi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle opere inamovibili, come affreschi, opere murarie e simili, e catalogato tutto.

Infine i volontari della Croce Rossa sono stati chiamati ad operare in una situazione di ‘emergenza nell’emergenza’: il soccorso ad un volontario colpito da un ipotetico crollo delle colonne del chiostro della Cattedrale. Affinate, con plauso delle autorità, le procedure di intervento. In certe situazioni, si sa, non c’è spazio per l’improvvisazione.