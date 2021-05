Melazzo, i ladri entrano in casa. Allettato il proprietario

Ieri, intorno alle 10.30, due ladri si sono introdotti in una casa di località Caliogna a Melazzo. «I miei genitori erano in casa – ha lamentato la figlia – Mio padre è invalido ed allettato. Per fortuna stanno abbastanza bene, spavento a parte». Il modus operandi è quello tristemente noto: due malviventi, a bordo di un Suv blu e camuffati in volto dalle mascherine, si sono presentati all’uscio dell’abitazione spacciandosi per operai addetti dell’acquedotto e dichiarando di dover controllare una conduttura.

«Uno ha tenuto mia madre impegnata fuori mentre l’altro è entrato in casa mettendo a soqquadro le camere – continua – Grazie a Dio non gli hanno fatto del male». La notizia si è presto diffusa in paese destando non poca preoccupazione. I melazzesi chiedono maggiori controlli.