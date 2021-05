"Bistagno in palcoscenico": ecco il calendario 2021

BISTAGNO - «Si parte! – annuncia entusiasta Monica Selene Massone di Quizzyteatro, direttore artistico del cartellone teatrale 2021 - Tutto è pronto per l'inizio della nuova stagione di ‘Bistagno in Palcoscenico’». La kermesse del Teatro Soms è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione ‘Piemonte dal Vivo’ e con il contributo della Fondazione CRT e del Comune di Bistagno.

Svelato il cartellone che intratterrà bistagnesi (e non solo) da giugno a fine ottobre. Il sipario si aprirà sabato 19 giugno, alle ore 21, nell’area feste allestita nel cortile della Gipsoteca ‘Giulio Monteverde’, con ‘Marina. Nemmeno io sapevo di essere un poeta’, un omaggio in prosa e danza alla poetessa russa Marina Cvetaeva. Sul palcoscenico Tatiana Stepanenko, Monica Massone e Giorgia Zunino.

Il 26 giugno sarà la volta del ‘Decamerock’, uno spettacolo di musica dal vivo e narrazione con Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi, Chiara Buratti e Francesco Santalucia. Saltati i mesi più caldi, ci si ritroverà nel teatro di corso Testa (Covid permettendo) il 18 settembre con ‘Pedalando verso il paradiso’, una commedia e teatro canzone di Valentina Diana e con Marco Viecca e il Trio Blue Dolls.

Il 2 ottobre, sempre al chiuso, ‘La mia battaglia’, il teatro della realtà virtuale di Elio Germano.

Il 16 ottobre spazio alla comicità con ‘Neanche il tempo di piacersi’ con Marco Falaguasta.

Lo spettacolo del 30 ottobre invece sarà fuori cartellone: ‘La soffitta stregata’ proporrà le clownerie di Marco Pernici.