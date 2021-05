Estate bistagnese, Vallegra: "Il paese vuole ripartire"

BISTAGNO - Definito, anche in merito alla misure anti-contagio, il programma dell’intrattenimento estivo bistagnese. Un elenco fitto di eventi che ovviamente potrebbe essere oggetto di modifiche legate all’andamento dei contagi. «Le sagre estive saranno organizzate “in forma ridotta” con un piatto tipico da asporto e musica da ascolto (vedremo se verrà data la deroga per il ballo ai congiunti) – informa il sindaco Roberto Vallegra - Prima dell’ingresso all’area feste per le serate musicali, verranno proposti menù o piatti promozionali presso i bar e ristoranti del paese. La nostra priorità è la ripresa della ristorazione e commercio locale». Un planning che parte il 30 maggio e termina il 30 ottobre. Ci saranno quattro camminate naturalistiche, cinque appuntamenti di musica dal vivo, sette spettacoli teatrali, due feste di paese – sagre; tutte attività che si svolgeranno all’aperto. Si partirà il 30 maggio, alle ore 8, con la quinta edizione de 'Il Giro dei Bricchi'.