Sezzadio, la scuola dell’Infanzia vince il Premio Giotto

SEZZADIO - La Regione Piemonte ben figurato al concorso "Cento di questi anni" promosso da F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) per dare voce e strumenti alla creatività scolastica. L’edizione 2019-2020 ha nei giorni scorsi proclamato i vincitori della special edition di "Premio Giotto - La Matita delle Idee" e "Premio Lyra", i concorsi che l’azienda porta nelle scuole italiane ormai da diversi anni.

«Nati per supportare e dar voce alla creatività, hanno vissuto al fianco degli studenti questo periodo storico unico, tra rallentamenti e didattica a distanza, fino a sottolineare con ancora più forza la voglia dei ragazzi di fare, di impugnare una matita, di accendere e condividere la creatività – hanno spiegato gli organizzatori - La stessa passione che coinvolge FILA e che l’ha spinta a prorogare l’edizione lanciata nel 2019, una decisione fortemente voluta per continuare a restare accanto a chi la scuola la vive e la anima».

Grandi risultati per il Piemonte ed un trofeo arriva anche nell’Acquese, a Sezzadio nella scuola dell’Infanzia, che si è aggiudicata il Premio Giotto -La Matita delle Idee, sezione infanzia con Marie-Thérèse Walter

«Elaborati ricchi di talento, dal punto di vista tecnico e progettuale. Opere che sottolineano il grande impego degli insegnanti, capaci di orchestrare, in quest’edizione più che mai, il lavoro di bambini e ragazzi tra casa e scuola, guidandoli in un percorso conoscitivo ed espressivo intensissimo – precisano - Alle scuole vincitrici, FILA assegna una fornitura completa di prodotti per dare voce e forma alla creatività: colori e album Giotto per i più piccoli, Lyra e carte Canson per le scuole secondarie di primo grado (un valore di circa 3.500 euro per ogni assegnazione nazionale e di circa 1.000 euro per ogni regionale). Inoltre, a tutti i 100 premiati, due libri firmati Fabbri Editori (per le scuole vincitrici del Premio Giotto La matita delle Idee) o un libro sul tema dell’arte fornito da Rizzoli Education (per gli istituti che hanno vincitori per il Premio Lyra)».