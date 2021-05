‘C’era una volta…il giorno dopo’: primo spettacolo al "Buarné"

CASTELNUOVO BORMIDA - Riapre il sipario del Teatro ‘Enzo Buarné’ di Castelnuovo Bormida. Sabato 8 alle 20 e in replica domenica 9 alle 17 andrà in scena ‘C’era una volta…il giorno dopo’, spettacolo di teatro-canzone scritto da Enzo Buarné con musiche e canzoni originali di Andrea Robbiano.

Sul palcoscenico castelnuovese gli attori del Teatro del Rimbombo, Diego Azzi, Laura Gualtieri, Stefano Iacono, Andrea Robbiano e David Turri. Come richiesto dalla normativa vigente, i posti a sedere saranno distanziati ed in numero ridotto. Obbligatoria la prenotazione (339.3055082)