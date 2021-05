Castellazzo, il sogno finisce all'ultimo

VINOVO - Giornata nera in Eccellenza per entrambe le nostre formazioni, che tornano battute dalle due gare in trasferta del quarto turno.

Sembrava quasi fatta: il sogno del Castellazzo – che per lunghi tratti della ripresa ha giocato in superiorità numerica dopo l’espulsione di Tuninetti al 12' - di fermare la capolista si infrange proprio all’ultimo secondo. Sugli sviluppi di una punizione da sinistra infatti Ravetto frana su Rizq, l’arbitro concede il calcio di rigore nonostante le proteste dei biancoverdi e dal dischetto Bordone è glaciale nello spiazzare il portiere e mettere in rete il gol che vale la partita.

Terzo stop consecutivo per l’Acqui, che viene rimontato dal Corneliano Roero dopo essere passato in vantaggio con Coletti al 25’: i padroni di casa trovano la rete del pareggio già prima dell’intervallo con un gol di Pasqualone, poi al 12’ della ripresa ci pensa il fantasista Celeste a mettere alle spalle di Cipollina il 2-1 finale.

Nel prossimo turno all’“Ottolenghi” arriverà l’Asti che finora ha vinto tutte le gare e oggi ha strapazzato 3-0 l’Albese mentre il Castellazzo ospiterà la Giovanile Centallo che ha pareggiato con la Cbs.

ACQUI: Cipollina, Verdese, Morabito, Gilardi, Caucino, Camussi, Massaro, Genocchio, Coletti, Innocenti, Bollino. A disp. Rovera, Lodi, Ciberti, Manno, Rondinelli, Guazzo, Campazzo, Aresca, Cavallotti. All. Merlo

CASTELLAZZO (3-5-2): Ravetto, Battista, Romano, Benabid, Molina (24’ st Fr. Viscomi), Cimino Fr., Milanese, Spriano, Mocerino, Zunino, Rosset. A disp. Bruno, Ndiaye, Labano, Ecker, Giacchero, Cimino Fe., Liguoro, Viscomi Fe. All. Nobili