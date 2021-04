Cartosio: rifiuti abbandonati vicino ai bidoni

CARTOSIO - E’ una battaglia di civiltà che si combatte con momenti divulgativi, sensibilizzazione e multe salate. Ad essere vittime dell’abbandono indiscriminato del sacchetto indifferenziato non sono soltanto i centri più grandi ma anche le piccole realtà, molte volte prese di mira da inquinatori di passaggio o prestati dalle località vicine. Stamani i residenti di via Papa Giovanni XIII hanno trovato una bella sorpresa davanti i contenitori collettivi: sacchi neri indifferenziati e scatole piene di cianfrusaglie. Anziani incapaci di utilizzare la nuova apertura con tessera identificativa o incivili incuranti della gravità del gesto commesso? «Non è la prima volta che succede – ci riferisce un cartosiano – C’è bisogno di più controlli anche per rispettare chi differenzia e conferisce nel modo corretto».

A dire il vero finora il luogo preferito dell’abbandono selvaggio era stato il piazzale antistante il cimitero, posto prima di entrare in paese, dove sono installate anche delle telecamere. «Mi farebbe piacere sapere quante multe sono state contestate atteso che lì davanti c’è sempre buttato di tutto e di multe non ne ho sentito parlare» ha aggiunto un altro cittadino.