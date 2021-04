Via alle iscrizioni per l’Asilo nido, ma niente "open day"

ACQUI TERME - Palazzo Levi informa che da lunedì 26 aprile saranno aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 per l’Asilo nido comunale ‘Peter pan’. «Un servizio socio-educativo pubblico rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni – precisano - Possono presentare domanda i genitori residenti del Comune di Acqui Terme e i non residenti. I genitori non residenti, indipendentemente dal reddito, pagheranno la retta massima»

«Negli anni passati si svolgevano degli open day durante i quali era possibile visitare le strutture e ricevere informazioni di persona – concludono - Vista l'emergenza sanitaria questo non è più consentito, ma le educatrici sono a disposizione per fornire telefonicamente ai genitori tutte le informazioni sul servizio al numero 0144.311503 oppure all'Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0144 770272».