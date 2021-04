Liberazione: l'omaggio di Cassine e Visone ai caduti "resistenti"

CASSINE - Pur nel rispetto delle restrizioni socio-sanitarie, nella giornata di ieri è stato reso omaggio ai caduti della Resistenza e a tutti coloro che durante il secondo conflitto mondiale si sono battuti per liberare l'Italia dal nazifascismo. Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, per la seconda volta il Giorno della Liberazione si è celebrato in maniera sobria e a gruppi molto ristretti di rappresentanti delle istituzioni e delle locali associazioni partigiane. A Cassine e a Visone, come in altri comuni dell'Acquese, nella mattinata di ieri si sono tenute le commemorazioni dei caduti partigiani davanti ai luoghi della memoria. La sindaca di Visone, Manuela Delorenzi, e il vice sindaco di Cassine, Franco Giovanni Gotta, hanno reso omaggio ai giovani compaesani che 76 anni fa diedero la vita per libera l'Italia dalla dittatura e dall'oppressione nazifascista.