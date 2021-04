Bistagno: prima dose al 90% degli ultrasessantenni

BISTAGNO - Oltre al Movicentro di Acqui Terme, hub vaccinale distrettuale, le valli Bormida ed Erro sono oggi costellate da centri piccoli e grandi. Il più ‘capace’ è quello di Bistagno che, a causa della velocità nella somministrazione aveva esaurito il plafond vaccinale ‘70/79’ rimanendo bloccato per una settimana. Sabato scorso, grazie a eleusine trattative, la palestra comunale ha ospitato un’altra giornata di somministrazioni. «Un'ottima collaborazione tra i Comuni di Bistagno, Ponti, Montechiaro e Denice – ha commentato al termine il sindaco Roberto Vallegra – Dalle 8 alle 18.30 sono state vaccinate 330 persone. Tutti hanno svolto il loro compito a testa bassa e in modo impeccabile. Un ringraziamento a dottori, infermiere, sindaci, dipendenti comunali, Protezione civile e squadra Aib, Misericordia e alle persone disponibili alle pulizie dei locali ed ai Carabinieri per la vigilanza».

Dati alla mano pare che il 90% circa dei bistagnesi ultra sessantenni abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino. Ed ora? «Per le future vaccinazioni, attendiamo le direttive delle autorità sanitarie» conclude Vallegra.