Raccolta speciale di rifiuti: giocattoli, indumenti e tanto altro

PARETO - L'amministrazione del sindaco Walter Borreani ha ideato una 'raccolta speciale' per i rifiuti non conferibili presso le aree di raccolta comunali.

«Venerdì 30 aprile, dalle ore 09 alle ore 12.30, verrà attivata in via sperimentale presso il Comune di Pareto, un’area di raccolta presenziata da personale addetto per il ritiro di RAEE, indumenti, piccoli ingombranti esclusa la mobilia di ogni genere, anche se compattata, giocattoli, olii esausti in quantità non superiore a 15 litri per famiglia – hanno informato dal Municipio - No a pneumatici, mobilia, rifiuti speciali (isotec, fibrocemento,amianto e calcinacci)».

«Tale servizio ha lo scopo di incentivare al popolazione al corretto smaltimento dei rifiuti disincentivando l’abbandono – precisa il sindaco - Il servizio è gratuito. Ogni abuso o ogni abbandono in tempi ed orari diversi da quelli indicati saranno puniti a norma di legge».