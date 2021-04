La Protezione Civile al lavoro per le scuole

ACQUI TERME - Gli studenti italiani sono tornati in aula, ligi a tutte le disposizioni anti contagio. In ausilio di addetti ai lavori, ragazzi e genitori, la segnaletica orizzontale posta fuori e dentro gli istituti, necessaria a garantire il distanziamento secondo attenti protocolli scolastici. Nei giorni scorsi la Protezione Civile di Acqui Terme ha teso una mano alle scuole cittadine mettendo a disposizione i propri volontari per la posa delle fettucce adesive atte ad individuare zone e percorsi da seguire per raggiungere l’aula di studio.