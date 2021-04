Lo stabilimento Nuove Terme riaprirà il 21 giugno

ACQUI TERME - Nella città bollente è la domanda del momento: quando riapriranno le Terme? Ne hanno discusso mercoledì scorso nella Commissione comunale, assente l'azionista di maggioranza, senza rispondere al quesito. Se n'è comprensibilmente preoccupato il sindacato Uiltucs di Alessandria all'annuncio di una richiesta aziendale per l' ammissione alla cassa integrazione di 30 lavoratori fino al 26 giugno. Se lo chiedono gli albergatori che non sanno se e come promuovere pacchetti che includano uno o più passaggi alle Terme.

Fonte accreditata ed attendibile riferisce della decisione dei vertici societari di riaprire lo stabilimento Nuove Terme il prossimo 21 giugno.