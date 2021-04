Cultura all’aperto: palco "en plein air" per il Teatro del Rimbombo

CASTELNUOVO BORMIDA - E’ stato ultimato ieri il nuovo palcoscenico all’aperto della compagnia Teatro del Rimbombo di Castelnuovo Bormida. Le aperture governative alla cultura hanno ispirato i vertici dell’associazione culturale e l’idea ha trovato humus fertile nell’amministrazione comunale di Giovanni Roggero. «Un ringraziamento di cuore all’amministrazione comunale che dimostra sempre una grande sensibilità e collaborazione nel coltivare la cultura nel proprio paese – hanno commentato dalla compagnia - Castelnuovo da ieri ha un nuovissimo palcoscenico per poter offrire eventi, spettacoli, e musica a tutti i cittadini anche all’esterno, soprattutto in questo particolare momento in cui gli eventi all’aperto saranno quasi gli unici a poter aver luogo». A breve il cartellone della