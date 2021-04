Bpm chiude la filiale: anche Sezzadio resta senza banca

SEZZADIO - Il progressivo abbandono dei grandi istituti bancari nei paesi sotto un certo numero di abitanti pare ormai un processo inesorabile. A Bistagno, nel giro di un anno, Intesa San Paolo e Unicredit hanno chiuso le proprie filiali, e in tanti altri paesi dell'Acquese gli unici sportelli disponibili sono quelli di Poste Italiane. Ora anche Sezzadio deve dire addio alla filiale della Banca Popolare di Milano, che tra poco più di un mese chiuderà i battenti. Una decisione per la quale l'amministrazione comunale ha tentato (e sta tentando ancora) di trovare una valida alternativa, purtroppo, almeno per il momento, senza buon esito.

La decisione sta suscitando il comprensibile disappunto di molti sezzadiesi, che si vedranno privati anche dell'annesso servizio bancomat.