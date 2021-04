Cai, all’opera sui sentieri dell’Acquese

ACQUI TERME - Volontari all’opera sul sentiero 537. Nei giorni scorsi, nel circondario del Comune di Cavatore, i volenterosi del Cai di Acqui Terme hanno provveduto a rendere percorribile il percorso identificato dal numero 537 provvedendo a sistemare il tratto nel bosco e posizionando nuova segnaletica.

«Le valli Bormida, Erro e Langa Astigiana possono offrire più di 300 km di sentieri – ci ha spiegato Gianluca Scaramuzza presidente del Cai di Acqui Terme – In questo periodo abbiamo visto crescere la presenza sui percorsi da noi segnati e manutenuti. Riceviamo un numero crescente di mail di complimenti e segnalazioni di criticità, testimonianza che a camminare per il nostro territorio non sono solo gli iscritti al Cai. Una raccomandazione: prima di affrontare un sentiero è necessario documentarsi. Sul nostro sito è possibile consultare percorsi, caratteristiche, grado di difficoltà, mappa e tracciato Gps».