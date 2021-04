Sezzadio: la prenotazione del vaccino si fa (anche) in farmacia

SEZZADIO - A Sezzadio, da oggi, nella locale farmacia in piazza della Libertà è possibile prenotare la somministrazione dei vaccini anti Covid per gli over 70. Il servizio, attivato in collaborazione con l'amministrazione comunale, è rivolto a tutti coloro che non possono farne richiesta tramite il proprio medico di famiglia. Per effettuare la prenotazione occorre presentare il tesserino sanitario in corso di validità. Il Municipio «ringrazia per la fattiva collaborazione la Farmacia che ha reso possibile erogare questo servizio».