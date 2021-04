Cri di Cassine: Cannonero delegato regionale per la donazione del sangue

CASSINE - Un importante risultato per la Croce Rossa di Cassine, degno riconoscimento di anni di ‘militanza’ per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema fondamentale. Il 27 marzo scorso il Comitato Regionale della C.R.I. del Piemonte ha formalmente nominato Matteo Cannonero, presidente del Comitato cassinese, Delegato Regionale alla Promozione della Donazione Sangue.

«Impegnato da anni in questa tematica, sarà uno dei relatori al prossimo corso "Management dei donatori di sangue: programmazione e buone pratiche al tempo della pandemia Covid-19” dell'Istituto Superiore di Sanità, in rappresentanza della Croce Rossa Italiana - hanno spiegato da Torino - Valido e importante riconoscimento del ruolo strategico che negli anni ha acquisito il Comitato di Cassine sul piano provinciale, regionale e nazionale in merito alla promozione della donazione del sangue».