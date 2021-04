Controlli in zona mercato di Acqui: un arresto, denunce e sanzioni

ACQUI TERME - I Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, con il supporto dei colleghi del Reggimento di Moncalieri, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al presidio del quartiere popolare situato nella zona in cui si svolge il mercato settimanale, in piazza Maggiorino Ferraris, spesso teatro di episodi di microcriminalità e frequentato da persone dedite all’abuso di alcolici, all’accattonaggio e al disturbo della quiete pubblica.

Nel corso del servizio è stato arrestato un 55enne, con numerosi pregiudizi di polizia, gravato da un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva di un anno e otto mesi per il reato continuato di furto aggravato. L’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Alessandria, dove rimarrà fino al termine della pena. Sono stati denunciati per porto abusivo di arma un 40enne rumeno e un 62enne, trovati in possesso di due coltelli a serramanico e di un cutter. Con loro era presente un 21enne albanese privo di documenti di identità, irregolare sul territorio nazionale, deferito in ordine alle violazioni alle norme sull’immigrazione.

Infine sono state elevate nove sanzioni amministrative nei confronti di altrettante persone per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, in particolare per la violazione del divieto di spostamento, anche in orario notturno, in assenza di giustificato motivo.