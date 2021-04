Dalla Protezione Civile un "passaggio" per vaccinarsi a Cassine

CASTELNUOVO BORMIDA - Domani, giovedì 8, al poliambulatorio di Corso Colombo a Cassine prenderanno il via le vaccinazioni per le persone comprese nella fascia d'età 70-79. Il centro vaccinale servirà per le somministrazioni ai residenti del paese, delle frazioni e di alcuni paesi limitrofi. Tra questi ultimi c'è anche il Comune di Castelnuovo Bormida, che in accordo con la locale Protezione Civile metterà a disposizione un servizio di trasporto «per agevolare la possibilità di vaccinazione a tutti coloro che hanno difficoltà di recarsi autonomamente al centro vaccinale di Cassine». Per poter usufruire del "passaggio" occorrerà prenotarsi in Comune almeno tre giorni prima della prevista inoculazione. «La Dottoressa Buzzi - fa sapere l'amministrazione comunale - ci ha comunicato che se qualcuno vuole essere vaccinato dal proprio medico, in questo caso si contatta unicamente il proprio medico che provvederà a fissare l'appuntamento al centro vaccinale di Cassine».