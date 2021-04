Commercianti, flash mob di protesta a Palazzo Levi?

ACQUI TERME - Il messaggio è stato affidato ai social network nella speranza di un’adesione copiosa. Un Comitato spontaneo denominato ‘Siamo tutti sulla stessa barca’ ha chiamato a raccolta i commercianti acquesi vessati dalle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica ed a privati cittadini stanchi dei divieti al grido: ‘O si apre o si muore’. «Un flash mob silenzioso – si legge nel volantino digitale – protestiamo contro le continue chiusure». Appuntamento fissato per venerdì 9 alle 18.30 in piazza Levi, davanti la Casa comunale. «Porta una sedia – è l’invito – ci posizioniamo distanziati, con la mascherina indossata e rimaniamo in silenzio per 30 minuti». Quanti aderiranno?