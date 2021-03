Bistagno avrà il suo hub vaccinale?

BISTAGNO - L'ultima strategia vaccinale vede in campo grandi hub e centri capillari nel territorio. Nei giorni scorsi diversi Comuni dell'Acquese hanno caldeggiato la propria candidatura offrendo alla causa strutture, personale e risorse proprie. tra questi, Bistagno. «Sabato scorso, unitamente al sindaco di Ponti, Piero Roso e all'assessore regionale Marco Protopapa, ho incontrato presso la caserma Valfre' di Alessandria, il commissario Asl Alessandria, dottor Valter Galante - ha informato il primo cittadino Roberto Vallegra - Ho ribadito la volontà e l'importanza di adibire la palestra comunale di Bistagno a centro vaccinale. In questo modo i medici di famiglia (che condividono l'iniziativa) potrebbero vaccinare i loro assistiti in un ambiente molto spazioso e già dotato di tutto il necessario».

Il centro vaccinale periferico diverrebbe punto di riferimento di un alveo ben più ampio di quello comunale coinvolgendo molti paesi della Valle Bormida, riducendo il flusso di pazienti diretto al Movicentro di Acqui. Parola ora all'Asl.